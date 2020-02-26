Komşuda ilk koronavirüs vakası!

Yunanistan’ın Selanik kentinde, 38 yaşındaki Yunanistan vatandaşı bir kadında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

AA'nın aktarmış olduğu habere göre, Yunanistan Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü Başkanı Sotiris Skodras, dün akşamdan itibaren Selanik Hastanesi’nde karantina altına alınan kadında virüse rastlandığını açıkladı.

Skodras, bir süre önce İtalya'yı ziyaret ettiği belirlenen kadınla temasta bulunan aile üyeleri ve yakınlarının da özel birimlerde karantinada tutulduğunu belirtti.