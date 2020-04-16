Komplo salgını!

Dünyada yaklaşık 2 milyon kişiye bulaşan Koronavirüs 127 bini aşkın insanın ölümüne neden oldu. Bilim insanları bir yandan virüse çare bulmak için çalışırken bir yandan da komplo teorileri ile mücadele ediyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres Twitter hesabından komplo teorilerine “Ortak düşmanımız Kovid-19 ama düşmanımız aynı zamanda yanlış bilgi ‘infodemik’dir” diyerek gönderme yaptı. İşte koronavirüs salgınında insanların zihnini bulandıran komplo teorileri:

5G İLE YAYILIYOR!



5G’nin bağışıklığımızı baskılayarak Kovid-19’a yakalanmamızı sağladığı söylemleri, Kovid-19’un 5G altyapısı ile yayıldığı iddiasına kadar uzandı. Bu iddialar o kadar ciddiye alındı ki İngiltere’de Birmingham, Liverpool ve Belfast’taki 5G baz istasyonları saldırıya uğradı. Ancak uzmanlar bu teorinin gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmadığı görüşünde.

HERKESE ÇİP TAKACAKLAR!



ABD Başkanı Trump’ın bir dönem danışmanlığını yapan yazar Roger Stone, Microsoft’un kurucusu Bill Gates’in insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattığını iddia etti. Rus tenisçi Marat Safin de buna benzer bir iddia ortaya atıp koronavirüs salgınına inanmadığını ve daha önce denenmiş bir simulasyonun hayata geçirildiğini söyledi. Safin, “Davos Ekonomi Zirvesi’nde planladılar ve neler yaşanabileceğini simule ettiler” dedi.

Türkiye’de de 5 Nisan’dan 13 Nisan’a kadar “Toplam vaka sayısının toplam ölüm sayısına yüzdesi” kısmının sabit bir orana denk düşerek sürekli 0,021 olması ile ilgili ‘vaka ve ölüm sayıları gerçeği yansıtmıyor’ denildi. Konuya Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara açıklık getirip komploları çürüttü. Kara, vaka sayısı arttıkça, büyük dalgalanmalar yaşanmadığı, ölüm oranı vaka sayısının büyüklüğü ve ölüm artış hızının sabit kaldığı sürece 0.021 oranının da sabit kaldığını söyledi.

ÇİN VE ABD BİRBİRİNİ SUÇLADI



• Çinli yetkililer, Ekim 2019’da Vuhan’da düzenlenen Dünya Askeri Oyunları’na katılan ABD ordusu mensuplarının, ekonomisini baltalama amacıyla virüsü Çin’e taşımış olabileceğini iddia ediyor.

• Rus basınında yer alan analizlerde, “Koronavirüsün yapay olarak laboratuvarlarda üretildiği, ABD istihbarat örgütü ve büyük ilaç şirketlerinin salgının arkasında olduğu” ifadeleri yer aldı.

• İran dini lideri Ali Hamaney, “Koronavirüs salgını, biyolojik bir saldırının parçası olabilir” diye tweet attı.

• ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da dahil olmak üzere üst düzey yetkililerden bazıları, 2019 yılının sonlarında ilk vakaları Çin’de tespit edilen koronavirüs için “Çin virüsü” demeyi tercih etti.