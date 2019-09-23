Komiserliğe Geçiş Sınavı'na yönelik FETÖ soruşturmasında 8 kişi yakalandı

Alınan bilgiye göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı, 2011 yılındaki "Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı"na ait soruları önceden terör örgütünden temin ederek sınava girdikleri belirlenen Balıkesir, İstanbul, Bursa, Ordu ve Manisa'daki 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 5 ilde düzenlediği operasyonda 8 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (AA)