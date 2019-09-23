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  3. Komiserliğe Geçiş Sınavı'na yönelik FETÖ soruşturmasında 8 kişi yakalandı

Komiserliğe Geçiş Sınavı'na yönelik FETÖ soruşturmasında 8 kişi yakalandı

Komiserliğe Geçiş Sınavı'na yönelik FETÖ soruşturmasında 8 kişi yakalandı

Balıkesir merkezli 5 ilde, 2011 yılındaki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı, 2011 yılındaki "Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı"na ait soruları önceden terör örgütünden temin ederek sınava girdikleri belirlenen Balıkesir, İstanbul, Bursa, Ordu ve Manisa'daki 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 5 ilde düzenlediği operasyonda 8 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.  (AA)

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