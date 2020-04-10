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  3. Komandolar teröristlere geçit vermedi: 6 terörist etkisiz hale getirildi

Komandolar teröristlere geçit vermedi: 6 terörist etkisiz hale getirildi

Komandolar teröristlere geçit vermedi: 6 terörist etkisiz hale getirildi

Son Dakika Haberleri.. Fırat Kalkanı bölgesinde 1, Zeytin Dalı bölgesinde 3 ve Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimlerinde bulunan Fırat Kalkanı bölgesinde 1, Zeytin Dalı bölgesinde 3 ve Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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