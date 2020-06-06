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  3. Komandolar terör örgütü PKK'nın tuzakladığı EYP'leri imha ediyor
06 Haziran 2020 Cumartesi 15:53 | Son Güncelleme:

Komandolar terör örgütü PKK'nın tuzakladığı EYP'leri imha ediyor

Komandolar terör örgütü PKK'nın tuzakladığı EYP'leri imha ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde icra edilen arama tarama faaliyetlerinde, 20 el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, komandoların, terör örgütü PKK'ya ait sığınak ve barınakların yanı sıra tespit ettikleri tuzaklanmış EYP'leri de imha etme görevini sürdürdüğü belirtildi.

Bu kapsamda Hakkari'nin Çukurca ilçesinde arama tarama faaliyeti icra edildiği vurgulanan açıklamada, "Tespit edilen 20 EYP, METİ timlerimizce imha edildi." ifadesine yer verildi.

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