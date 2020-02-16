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  3. Komando ve askeri araçlar sınırda! Vatandaşlar hoparlörden Fetih Suresi'ni okudu

Komando ve askeri araçlar sınırda! Vatandaşlar hoparlörden Fetih Suresi'ni okudu

Komando ve askeri araçlar sınırda! Vatandaşlar hoparlörden Fetih Suresi'ni okudu

Türk Silahlı Kuvvetlerince komando, mühimmat ve askeri araçların yer aldığı konvoy, sınır birliklerine sevk edildi. Türkiye'deki farklı birliklerden takviye amacıyla Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gönderilen ve ilçedeki birliklerde bekletilen komandolar, hazırlıklarını tamamladı. 100'ün üzerindeki askeri araçların sınır mahallesinden geçişi sırasında vatandaşlar hoparlörden Fetih Suresi'ni okudu.

Türkiye'deki farklı birliklerden takviye amacıyla Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gönderilen ve ilçedeki birliklerde bekletilen komandolar, hazırlıklarını tamamladı.

Güvenlik önlemleri altında 100'ün üzerindeki komando, mühimmat, askeri araç, sinyal kesici ve zırhlı askeri ambulansların da yer aldığı konvoy, sınır birliklerine gönderildi.

Askeri araçların sınır mahallesinden geçişi sırasında, vatandaşlar hoparlörden Fetih Suresi'ni okudu.

(AA)


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