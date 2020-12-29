Biri Türk, üç mafya babası poker masasında kurşunlandı

Almanya’da Berlin’in Türk semti Kreuzberg’de cumartesi gecesi kanlı bir çatışma meydana geldi. Bir İtalyan, Türk mafya babası Veysel Kılıç’ı (39), mafya lideri Arafat Abou-Chaker’in kardeşi Ali Abou-Chaker’i (46) ve mafya yöneticisinin yeğeni Abbas C.’yi poker masasında kurşun yağmuruna tuttu.

Aksam.com.tr’nin Der Tagesspiegel’den aktardığı habere göre, Alman yeraltı dünyasının önde gelen isimlerini vuran İtalyan, Landwehr Nehri’ne atlayarak olay yerinden kaçmaya çalıştı.

Veysel Kılıç (solda), Arafat Abou-Chakar (sağda) ile birlikte

140 suç kaydı olan Kılıç’ın, olay gecesi, düşmanı olan Abou-Chaker’in kardeşiyle neden bir arada olduğu bilinmiyor.

Saldırgan ise yaralı yakalandı.