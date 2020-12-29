29 Aralık 2020 Salı 09:25 | Son Güncelleme:
Biri Türk, üç mafya babası poker masasında kurşunlandı
Aksam.com.tr
Kolpaçino filminin “Kim kimi koparıyor” repliğiyle akıllara kazınan kumar sahnesi, Almanya'nın Türk semti Kreuzberg'de gerçek oldu. Bir İtalyan, biri Türk olmak üzere üç mafya babasını kurşuna dizdi. Husumetli oldukları bilinen mafya babalarının neden bir arada olduğu ise henüz bilinmiyor.
Almanya’da Berlin’in Türk semti Kreuzberg’de cumartesi gecesi kanlı bir çatışma meydana geldi. Bir İtalyan, Türk mafya babası Veysel Kılıç’ı (39), mafya lideri Arafat Abou-Chaker’in kardeşi Ali Abou-Chaker’i (46) ve mafya yöneticisinin yeğeni Abbas C.’yi poker masasında kurşun yağmuruna tuttu.
Aksam.com.tr’nin Der Tagesspiegel’den aktardığı habere göre, Alman yeraltı dünyasının önde gelen isimlerini vuran İtalyan, Landwehr Nehri’ne atlayarak olay yerinden kaçmaya çalıştı.
Veysel Kılıç (solda), Arafat Abou-Chakar (sağda) ile birlikte
140 suç kaydı olan Kılıç’ın, olay gecesi, düşmanı olan Abou-Chaker’in kardeşiyle neden bir arada olduğu bilinmiyor.
Saldırgan ise yaralı yakalandı.