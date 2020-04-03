Kolonya isteyen şehit babası için seferberlik

YELDA GÖKDAĞ



Gümüşhane Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zekai İnan, 50 kilometrelik karla kaplı yolu aşarak şehit babasına kolonya götürdü. Vefa Sosyal Destek Gurubu da maaşını elden teslim etti. İnan, “Onun isteği kolonyadan ziyade duygusal paylaşımdı, devleti yanında hissetmekti, psikososyal destekti. Çok mutlu oldu. Kendisinin dualarını aldık, ben sayın Cumhurbaşkanımız ve Bakanımızın selamlarını kendisine ilettim” dedi.