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  3. Kolonya isteyen şehit babası için seferberlik

Kolonya isteyen şehit babası için seferberlik

Kolonya isteyen şehit babası için seferberlik

Piyade Er Yücel Doğan'ı 1995 yılında Tunceli'de PKK terör örgütü mensuplarıyla çatışırken şehit veren baba Ali Doğan (88), 65 yaş üzerindekiler için uygulanan sokağa çıkma yasağı sebebiyle evine kolonya alamadı.

YELDA GÖKDAĞ 

Gümüşhane Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zekai İnan, 50 kilometrelik karla kaplı yolu aşarak şehit babasına kolonya götürdü. Vefa Sosyal Destek Gurubu da maaşını elden teslim etti. İnan, “Onun isteği kolonyadan ziyade duygusal paylaşımdı, devleti yanında hissetmekti, psikososyal destekti. Çok mutlu oldu. Kendisinin dualarını aldık, ben sayın Cumhurbaşkanımız ve Bakanımızın selamlarını kendisine ilettim” dedi. 


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