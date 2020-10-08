Köklü devlet hafızası! Resmi Gazete 100 yaşına bastı

Kasım 1923’teki 41. sayısından bu yana Türkiye Cumhuriyeti’nin Resmi Gazetesi olarak yayın hayatını sürdüren gazete için Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi kutlama mesajı paylaştı. Başkan Erdoğan “Resmi Gazete bir anlamda devlet hafızası ve şeffaf yönetim anlayışının vesikasıdır” ifadelerini kullandı.

1053 SAYI ÇEVRİLDİ



İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada da, Resmi Gazete’nin 100’üncü yılı dolayısıyla hazırlanan özel proje anlatıldı. Proje kapsamında, ‘Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 1 Kasım 1928 tarihine kadar 8 yıl boyunca Osmanlı Türkçesi ile yayımlanan Resmi Gazete’nin ilk bin 53 sayısının bugünün Türkçesine çevrildiği kaydedildi.

LOZAN METNİ DE VAR



7 bin sayfadan oluşan ilk 1053 sayı arasında 1921 yılında yayımlanan 7 sayılı Resmi Gazetedeki İstiklal Marşı’nın kabulü, 1923 yılında yayımlanan 22 sayılı Resmi Gazetedeki Lozan Barış Antlaşması’nın onaylanması, Türk Ceza Kanunu, Türk Medeni Kanunu ile Borçlar Kanunu’nun kabulü de yer alıyor. Resmi Gazete 1054’üncü sayısından itibaren yeni harflerle basıldı.