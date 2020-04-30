Koçtaş açılacak mı, ne zaman açılacak? Koçtaş hangi şehirlerde açılıyor?

Koçtaş açılacak mı? sorusunun yanıtı merak edilmeye başladı. Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde pek çok iş yeri gibi yapı market Koçtaş da geçici süreliğine kapanma kararı almıştı. Konuya ilişkin ise açıklama geldi Koçtaş marketleri yeniden açılmaya hazırlanıyor. Koçtaş ne zaman açılacak? sorusunun yanıtı ise gündemde yerini aldı. Koçtaş hangi şehirlerde açılıyor? İşte ayrıntılar…

KOÇTAŞ NE ZAMAN AÇILACAK?

Korona virüsü salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 24 Mart itibariyle mağazalarını kapatan Koçtaş, 4 Mayıs Pazartesi günü 51 mağazanın yeniden açılacağını duyurdu. Yapı market olan Koçtaş’tan yapılan resmi açıklama ise şu şekilde oldu;

"Müşterilerimizin evlerinde ihtiyaç duyabilecekleri temel ürünleri sağlamak ve ustalarımızın malzeme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, mağazalarımızda, hijyen ve temizlik standartları en yüksek seviyede uygulanarak öncelikle çalışanların ve tüm müşterilerin sağlığına azami özen gösteriyoruz.'

'Covid 19'a karşı ‘Sıfır Tolerans Manifestosu' adı altında tüm ilkelerimizi belirledik, tüm önlemlerimizi aldık ve sizleri bekliyoruz. 4 Mayıs'ta görüşmek üzere."