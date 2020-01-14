Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8796
  • 6,5511
  • 293.287
  • 120249
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Koçlar'ın 500 yıllık maşrapası sır oldu

Koçlar'ın 500 yıllık maşrapası sır oldu

Koçlar'ın 500 yıllık maşrapası sır oldu

Koç Holding binasındaki tarihi eserleri her yıl inceleyen müze denetmenleri, Ömer Koç’un koleksiyonundaki tarihi İznik çinisi maşrapanın yerinde olmadığını belirledi. Kayıp eser, antika piyasasının en değerlileri arasında.

DEVRİM TOSUNOĞLU

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç’un koleksiyonları arasında bulunan tarihi İznik çinisi maşrapa sırra kadem bastı. 1495-1525 yılları arasında yapıldığı belirtilen Osmanlı eserinin kaybolduğu, İstanbul Arkoloji Müdürlüğü tarafından her yıl yapılan denetimde ortaya çıktı. Koleksiyonerlerin envarterine kayıtlı eserlerin yerindeolup olmadığını kontrol eden müze denetmenleri, Koç Ailesi’nin koleksiyonlarının bulunduğu Üsküdar’daki holding binasında inceleme yaptı. 

KAYIP MI ÇALINDI MI?

Ömer M. Koç’un koleksiyonuna kayıtlı 293 envanter numaralı maşrapanın yerinde olmadığı ortaya çıktı. Antika piyasasının en değerli eserleri arasında gösterilen maşrapanın çalındığı mı yoksa kayıp mı olduğu anlaşılamadı. 

BAKANLIĞIN KAYIP LİSTESİNDE

İznik çinisi maşrapanın bulunamadığı görevliler tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bildirildi. Bunun üzerine bakanlık da Ömer M. Koç’un koleksiyonundaki antikayı internet sitesinde kaybolan eser olarak yayımladı.


Hazal Kaya doğum kilolarıyla ilgili konuştu, Pınar Altuğ'dan destek geldi!
İrem Helvacıoğlu'ndan aylar sonra gelen 'Sen Anlat Karadeniz' itirafı!
Kitabı yayınlandı, Defne Samyeli aşkı ilk kez ortaya çıktı!
Çağla Şıkel aşk iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu!
Acun'un yeni sevgilisinden flaş hamle!

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu´ndan Ali Koç´un İddialarına Çok Sert Yanıt

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Moskova'da Libya zirvesi!

Sapanca'da 'hayalet ağ' katliamı! Yüzlercesi telef oldu