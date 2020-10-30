Kocasına kurduğu tuzak pes dedirtti! "Hediye bırakacağım" deyip aracına uyuşturucu koydu

Bursa'da N.Ö.'nün, boşanma aşamasındaki eşi V.P.’nin otoparktaki otomobiline, valeyi "Eşime doğum günü hediyesi bırakacağım" diyerek kapıyı açtırıp uyuşturucu ve hassas terazi koyduğu belirlendi.

DHA'da yer alan habere göre, nakliye firması sahibi V.P., 5 yıl önce 2 çocuk annesi N.Ö. ile tanıştı. İkili, 2016 yılında evlendi. V.P. nakliye firmasını eşiyle birlikte yönetmeye başladı. Hatta işlerinde yardımcı olması için banka kartları ile internet bankacılığı şifrelerini N.Ö.'ye verdi. Son bir yıldır aralarında anlaşmazlık yaşayan çift boşanma kararı aldı. Açılan boşanma davası devam ederken N.Ö.’nün avukatı, koca ile görüşme talep etti. V.P. de beraberine bir arkadaşını alıp avukatın adresini verdiği kafeteryaya gitti. Aracını anahtarıyla birlikte valeye teslim edip kafeteryaya girdi.

'DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ BIRAKACAĞIM'

V.P.'yi kendi otomobiliyle takip eden N.Ö. ise kafeteryanın otoparkına geldi. İddiaya göre N.Ö., valeye "Eşimin doğum günü. Sürpriz hediye bırakacağım" diyerek otomobilin kapısını açtırdı. N.Ö., havluya sarılı bir miktar esrar ve hassas teraziyi, V.P.'nin otomobilinde bulunan ceketinin iç cebine koydu. Valeye teşekkür edip bahşiş vererek otoparktan ayrıldı.

POLİSİ ARAYIP KENDİNİ İHBAR ETTİ

Avukatla yaptığı görüşmenin ardından otomobiliyle arkadaşını evine bırakan V.P., ceketin cebinden anahtarlarını almak istediği sırada ise havluyu fark etti. Havluyu açıp baktığında poşet içinde esrar gördü. Hassas teraziyi ise dinleme cihazı sandı.

Eşinin kumpas kurmasından şüphelenen V.P. polisi arayarak kendini ihbar etti. Kısa sürede gelen Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, V.P.'nin uyuşturucuyu boşanma aşamasındaki eşinin koymuş olabileceğini söylemesi üzerine soruşturmayı derinleştirdi. V.P.'nin gün içerisinde gittiği adreslerdeki 53 güvenlik kamerası mercek altına alındı. V.P.'nin avukatla görüşmek için gittiği kafeteryanın güvenlik kameralarından ise gerçek ortaya çıktı.

Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, N.Ö.'yü teknik takibe aldı. 4 farklı cep telefonu hattı kullandığı belirlenen N.Ö.’nün telefon sinyallerinden bulunabileceği adresler tespit edildi. N.Ö. geçen salı günü düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. İfadesinin ardından dün adliyeye sevk edilen N.Ö. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'DİNLEME CİHAZI SANDIM, HASSAS TERAZİ ÇIKTI'

Cebindeki uyuşturucu maddeyi gördüğünde eşi tarafından kendisine tuzak kurulduğunu anladığını ve polise kendisini ihbar ettiğini anlatan V.P., "Boşanma davamız var. Avukatı beni çağırdı. Bir mekan ismi söyledi, ben de gittim. Aracımı park ettim. Yanımda bir arkadaşım vardı. Görüşme bitince aracıma bindim. Yanımdaki arkadaşımı gideceği yere bıraktıktan sonra iş yerime geçtim. Tesadüfen montumun cebinde evimin anahtarlarını ararken elime sert bir cisim geldi. Ne olduğunu merak ettim. Çıkardığımda poşete sarılı bir maddeydi. Açtığımda poşetin içindeki bir aleti dinleme cihazı zannettim. Jelatin içerisinde parça parça halinde paketlenmiş maddeler gördüm. Birini açtığımda uyuşturucu olduğunu anladım. Komplo olduğunu fark ettim ve polisi aradım. Kendimi ihbar ettim. Ekipler gelip benimle ilgilendi. Dinleme cihazı sandığım aletin hassas terazi olduğunu söylediler. Hal böyle olunca durum daha da vahim bir hale geldi" dedi.

'GÖREVLİLERE BAHŞİŞ DE VERMİŞ'

Polise verdiği ifadenin ardından avukatla görüştüğü kafeye giderek güvenlik kameralarını izlediğini aktaran V.P., "Memur arkadaşlardan biri durumu araştırmamı, aracımı nerelere park ettiğimi, konuyu iyi düşünmemi ve kimin böyle bir şey yapabileceğini düşünmemi söyledi. Bunun üzerine aklıma buluştuğumuz yer geldi. Mekan sahibine giderek, durumu izah ettim. Beni hatırladığını söyledi. Biz görüşme esnasındayken, ayrılmak üzere olduğum eşimin geldiğini, benim doğum günüm olduğunu söylediğini öğrendik. Görevliler kapıyı açmış ama arabanın etrafında gezmişler. Havlu içerisinde elinde tuttuğu paketi, şahsıma ait ceketin cebine koymuş. Bunlar güvenlik kameralarınca kaydedilmiş. Görevlilere bahşiş de vermiş" ifadelerini kullandı.