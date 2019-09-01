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  3. 'Kocam beni öldürecek' diye ihbar etti! Otobüste yakalandı, üzerinden çıkanlar tüyler ürpertti

'Kocam beni öldürecek' diye ihbar etti! Otobüste yakalandı, üzerinden çıkanlar tüyler ürpertti

'Kocam beni öldürecek' diye ihbar etti! Otobüste yakalandı, üzerinden çıkanlar tüyler ürpertti

Türkiye Emine Bulut cinayetini konuşurken tüyler ürperten bir olay yaşandı. Emniyetin operasyonu sayesinde korkunç bir kadın cinayetinin önüne geçildi. Mersin'de yaşayan eşinin ihbarı üzerine Karaman'daki kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde gözaltına alınan şüphelinin üst aramasında bir tabanca, bir bıçak, 10 plastik kelepçe, uçları düğümlü 5 ip ve koli bandı ele geçirildi

Mersin'de yaşayan karısının İzmir'den kendisini öldürmek için yola çıktığı ihbarında bulunduğu zanlı, Karaman'da durdurulan yolcu otobüsünde gözaltına alındı, şüphelinin üst aramasında tabanca, bıçak, çok sayıda kelepçe ve ip ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Mersin'in Mut ilçesinde yaşayan N.A, polise kocası M.A'nın İzmir'den kendisini öldürmek için yola çıktığı ihbarında bulundu.

Karaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri, N.A'nın ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüpheli M.A. Karaman-Konya kara yolunun 5'inci kilometresindeki uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde yakalandı.

Zanlının üst aramasında bir tabanca, 14 fişek, bir bıçak, 10 plastik kelepçe, uçları düğümlenmiş birer metrelik 5 kendir ip ve koli bandı ele geçirildi.

M.A. polis ekiplerince gözaltına alındı

AA

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