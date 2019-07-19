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Kocaeli'de terör örgütü operasyonu

Kocaeli'de terör örgütü operasyonu

Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı adliyeye sevk edildi.

 İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.

Adresinde bulunamayan firari zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Gebze, Darıca, Dilovası ve Çayırova ilçelerinde gözaltı kararı çıkartılan 5 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiş, M.A, E.A, G.M. ve B.A. gözaltına alınmıştı.

AA

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