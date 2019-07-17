Kocaeli'de terör operasyonu! 3 kişi yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt içerisinde faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen E.A. ile sosyal medya üzerinden bu terör örgütünün propagandasını yaptığı belirlenen G.M. ve B.A. hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde Gebze, Darıca, Dilovası ve Çayırova ilçelerinde yapılan eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda E.A.,G.M. ve B.A. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, olayla ilgili hakkında gözaltı kararı verilen 2 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

(İHA)