Kocaeli'de kangal dehşeti: 8 yaşındaki çocuğun kafasına 52 dikiş atıldı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde oyun oynarken sokak ortasında kangal cinsi köpeğin saldırısına uğrayan çocuk, ölümden döndü.

İHA'da yer alan habere göre, 8 yaşındaki Batuhan Kurt oynamak için parka giderken yolda, bölgede yaşayan bir vatandaşa ait olduğu iddia edilen bir kangal köpeğin saldırısına uğradı.

Köpeğin altına aldığı küçük Batuhan’ı gören vatandaşlar hemen yardımına koştu. Vatandaşların 5 dakika süren müdahalesi ile köpek Batuhan’dan uzaklaştırıldı.

Kanlar içinde kalan Batuhan vatandaşlar tarafından olay yerine çağrılan ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. 3 saat süren ameliyatta Batuhan’ın kafasına 52 dikiş atıldı. Batuhan’a saldıran köpeğin ise Başiskele Belediyesi tarafından barınağa götürüldüğü öğrenildi. Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlatıldı.

Olay anını anlatan Batuhan, çok korktuğunu ifade ederek, “Ben ilk önce ağabeyim Melih’i arıyordum, ‘bankta oturuyoruz’ dedi. Sonra beni parka çağırdılar. Dedim ki bakkaldadır. Bisikleti bıraktım. Bir köpek hemen üstüme koştu. Yere yatırdı beni, bana saldırdı. Ben de onun boğazını sıktım. 5 kere ısırdıktan sonra araba geldi, siyah araba. İçinden bir tane abi çıktı. Eline aldı sopayı, ondan sonra bir kez vurdu. Sonra beni kucağına oturtturdu. Peçeteyle yüzümü sildi, ambulans çağırdı” dedi.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

Köpekle ilgili şikayetçi olduklarını ifade eden baba Hasan Kurt, “Ayın 22’sinde Perşembe günü öğleden sonra meydana gelmiş. Biz işteydik. Batuhan arkadaşlarıyla okul civarında park yolunda oynarken yine aynı mahallede biraz daha aşağıda, gümrük yolunda hayvan bakan şahsın baktığı köpeğin saldırması sonucu ağır bir şekilde yaralanıyor. Yine mahallede parkın yakınında oturan Furkan diye bir arkadaşımız var. O arkadaşımız görüyor, koşuyor müdahale ediyor. O esnada mahallede düğün çeyizi getiren bir abi duruyor, yardım ediyor. Ambulans geliyor, Batuhan’ı Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine götürüyorlar. Ben acilde gördüm kendisini, gördüğümde gerçekten üzüldüm. Yaraları var yüzünde, başında. 3 saat süren bir ameliyat geçirdi. Pandemiden dolayı o gün sabah taburcu ettiler. Pansumanlarını, aşılarını yaptırıyoruz. Şu anda iyi bir şekilde gidiyor. Bizim sürecimiz zaten adli bir süreç. Batuhan taburcu olduktan sonra adli tıp servisine müracaat ettik. Emniyetten geldiler, yine ifadesini aldılar. Adli bir süreç olduğu için biz dava açmak istiyoruz. Zaten emniyetten arkadaşlar direkt savcının önüne dosyanın gideceğini söylediler. O süreci bekliyoruz. Sonuçlanmazsa ben kendim de dava açacağım” diye konuştu.