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  3. Kocaeli'de FETÖ/PYD operasyonunda yeni gelişme

Kocaeli'de FETÖ/PYD operasyonunda yeni gelişme

Kocaeli'de FETÖ/PYD operasyonunda yeni gelişme

FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı adliyeye sevk edildi.

Kocaeli merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı adliyeye sevk edildi. Eş zamanlı operasyonda yakalanan, aralarında muvazzafların da bulunduğu 13 şüpheliden 6'sının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Bu arada, bir firari zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. 

FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik soruşturma çerçevesinde, 14 Mayıs'ta aralarında muvazzafların da bulunduğu 3 üsteğmen, 6 astsubay ile 4 eski askeri öğrenci ve bir "mahrem abi" olmak üzere 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Kocaeli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kocaeli, İstanbul, Ankara, Manisa, Hatay, Konya ve Van'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 13 zanlı gözaltına alınmıştı.

(AA)

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