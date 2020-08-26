Kocaeli'de bir konteynerde 540 kilo kokain ele geçirildi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından Kocaeli'deki uyuşturucu operasyonuyla ilgili açıklama yaptı.

Ele geçirilen miktarın tek seferde yapılan en büyük kokain yakalaması olduğunu vurgulayan Pekcan, şunları söyledi:

YARIM TONDAN FAZLA

"Gümrük Muhafaza ekiplerimizce Kocaeli’de, bir limanda bulunan konteynerin içerisinde toplam 540 kg ağırlığında kokain ele geçirildi.

YAKALANAN EN BÜYÜK MİKTAR

Gümrükler Muhafaza Teşkilatımız, Kocaeli'nde gerçekleştirdiği operasyonda ele geçirdiği yarım tonu aşkın kokain ile, tek seferde müstakilen yaptığı en büyük miktardaki kokain yakalamasına imza attı.

Bu başarıda emeği geçen ve gece gündüz büyük bir özveriyle çalışan bütün ekibimizi can-ı gönülden kutluyorum."