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  3. Kocaeli'de akılalmaz olay! Gülerken hayatını kaybetti

Kocaeli'de akılalmaz olay! Gülerken hayatını kaybetti

Kocaeli'de akılalmaz olay! Gülerken hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde işe gittiği sırada arkadaşlarıyla şakalaşırken fenalaşıp, hastanede yoğun bakıma alınan Gülgün Cantekin (48) doktorların tüm çabalarına rağmen yaşam savaşını kaybetti.

Gölcük'te özel bir rehabilitasyon merkezinde çalışan Gülgün Cantekin, geçen 26 Ağustos günü işe giderken halk otobüsünde arkadaşlarıyla şakalaştığı sırada bir anda fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Cantekin'in beyin kanaması geçirdiği anlaşılarak hemen yoğun bakım ünitesine alındı. Daha önce de beyin kanaması geçirdiği öğrenilen bir çocuk annesi Gülgün Cantekin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bugün sabah saatlerinde yaşam müvadelesini kaybetti. Hastanenin morguna  kadının cenaze namazı yarın öğle namazını müteakiben Değirmendere Merkez Camii'nde kılınacak.

DHA

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