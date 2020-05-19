Kocaeli'de açık alanlarda maske takmak zorunlu oldu

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında Kovid-19 ile mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Kurul, tüm tedbirlere ek olarak kent genelinde 20 Mayıs'tan itibaren ikinci bir karara kadar "açık alanlar da dahil olmak üzere" tüm vatandaşların maske kullanmasının zorunlu hale getirilmesine karar verdi.

Alınan kararlara uymayanlar hakkında idari ve adli işlem başlatılacak.

HANGİ İLLERDE MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMAK YASAK?

Koronavirüs salgını nedeniyle Şanlıurfa, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bartın, Denizli, Düzce, Kastamonu, Muğla, Uşak, Rize, Karabük, Kayseri, Sakarya, Siirt, Tunceli, Kırıkkale, Kırklareli, Isparta, Burdur, Konya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Gümüşhane, Bolu ve Amasya'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.