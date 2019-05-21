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  3. Kocaeli'de 4 DAEŞ şüphelisi gözaltına alındı

Kocaeli'de 4 DAEŞ şüphelisi gözaltına alındı

Kocaeli'de 4 DAEŞ şüphelisi gözaltına alındı

Kocaeli'de, Suriye'de terör örgütü DEAŞ içerisinde bir dönem faaliyet gösterdikleri belirlenen 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca, Suriye'de bir dönem terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 4 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik İzmit, Başiskele ve Gebze ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

(AA)

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