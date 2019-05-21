Kocaeli'de 4 DAEŞ şüphelisi gözaltına alındı
Kocaeli'de, Suriye'de terör örgütü DEAŞ içerisinde bir dönem faaliyet gösterdikleri belirlenen 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca, Suriye'de bir dönem terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 4 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik İzmit, Başiskele ve Gebze ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
(AA)