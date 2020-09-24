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24 Eylül 2020 Perşembe 11:27 | Son Güncelleme:

Kocaeli Üniversitesi'nde gönüllü aşılamaları başladı: Günde 10 gönüllüye yapılacak

Kocaeli Üniversitesi'nde gönüllü aşılamaları başladı: Günde 10 gönüllüye yapılacak
DHA

Türkiye'de başlayan Faz 3 klinik araştırmalarında ikinci gönüllü aşılamaları, Kocaeli Üniversitesi'nde başladı. Günde 10 gönüllüye aşı yapılacak.

Çin'de geliştirilen aşının Türkiye'de başlayan Faz 3 klinik araştırmalarında ikinci gönüllü aşılamaları, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde başladı. Günde 10 gönüllüye aşı yapılacağı belirtildi. 

DHA'da yer alan haberde günde 10 kişiye aşı yapılacak.

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