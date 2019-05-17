Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonunda çok sayıda gözaltı

FETÖ/PDY'nin "TÜBİTAK yapılanması"na yönelik Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 7 şüpheli adliyeye çıkarıldı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin TÜBİTAK Gebze Yerleşkesindeki eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Kocaeli, İstanbul ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan biri aktif görevdeki 7 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin TÜBİTAK Gebze Yerleşkesindeki eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında 7 kişi hakkında yakalama kararı verilmişti.

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Kocaeli, İstanbul ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti. Gözaltına alınan zanlılardan birinin aktif görevde olduğu, diğerlerinin ise daha önce ihraç edildiği öğrenilmişti.



(AA)