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  3. Kocaeli merkezli FETÖPDY operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı

Kocaeli merkezli FETÖPDY operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı

Kocaeli merkezli FETÖPDY operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı

Kocaeli merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin silahlı terör örgütü yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 11 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, Kocaeli, İstanbul, Düzce, Elazığ ve Ankara'da düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

(AA)


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