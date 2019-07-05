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  3. Kocaeli merkezli 7 ilde FETÖ'ye operasyon

Kocaeli merkezli 7 ilde FETÖ'ye operasyon

Kocaeli merkezli 7 ilde FETÖ'ye operasyon

Kocaeli merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 zanlıdan 8'i adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheliden biri daha önce açığa alınan 4 astsubay ile 4 eski askeri öğrencinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Kocaeli Adliyesine getirildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 6'sı muvazzaf 15 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Kocaeli, İstanbul, İzmir, Kütahya, Ankara, Yalova ve Manisa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 zanlı gözaltına alınmıştı.

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