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  3. 14 şüpheliye yakalama kararı! 7 ilde operasyon başladı

14 şüpheliye yakalama kararı! 7 ilde operasyon başladı

14 şüpheliye yakalama kararı! 7 ilde operasyon başladı

FETÖ/PDY’nin silahlı kuvvetler yapılanmasına yönelik haklarında gözaltı kararı çıkarılan 14 şahsın yakalanması için Kocaeli merkezli 7 ilde operasyon başlatıldı.

Kocaeli KOM Şube Müdürlüğünün FETÖ/PDY silahlı terör örgütü TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 5’i aktif görevde 3 üsteğmen, 6 astsubay, 4 eski askeri öğrenci ve 1 askeri şahıslardan sorumlu mahrem abi olmak üzere toplam 14 şahıs hakkında gözaltı kararı verdirildi. Kararın ardından şüphelilerin yakalanması için Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara, Manisa, Hatay, Konya ve Van’da sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar başlatıldı. 

(İHA)

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