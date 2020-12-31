Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın yeni dönem belediyecilik anlayışını anlattı: "Belediyenin varlık sebebi vatandaş"

Koronavirüs süreciyle birlikte yeni normalin ortaya çıkması yerel yönetimlerde de yeni bir anlayışın ortaya çıkmasına neden oldu.

Yeni dönem belediyecilik anlayışına ilişkin 24 TV'ye değerlendirmelerde bulunan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Belediyenin varlık sebebi vatandaş" diyerek, vatandaşın neye ihtiyacı varsa, belediyenin mevzuatının çizdiği çerçeve dahilinde onları yapması gerektiğini ifade etti.

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretim Teşviki projesine ilişkin açıklamalarda bulunan Büyükakın, "Uçtan uca süreci yönettik" diyerek, tıbbi aromatik bitkilerinin tespiti ve desteği konusunda TÜBİTAK desteğiyle bir çalışmaya imza attıklarını açıkladı.



KO-MEK SEPETİ PROJESİ

KO-MEK sepeti projesi ile ev hanımları ve çalışmayan kadınların hem emeğin üretimine katılması hem de aile ekonomilerine katkı sunmasına vesile olduklarını vurgulayan Başkan Büyükakın, elektronik markette ürünlerin satıldığını açıkladı. Başkan Büyükakın, "Paketlemesi satışı ve hukuki süreçleri de dahil tüm süreçte destek verdik." dedi.

KOCAELİ'NDE DEPREM ÇALIŞMALARI

"Söylendiği kadar kolay değildir depremle ilgili tedbirler almak" diyen Başkan Büyükakın, deprem ile ilgili "Altındaki rakamlara baktığınız zaman milyarlardan bahsediyoruz. Kuvvetler ayrılığının verdiği bir süreç de var." ifadelerini kullandı.

"Son dönemde yapılan yasal dönüşümler kentsel dönüşüme yardımcı oldu mu?" sorusuna Büyükakın, yargılama süreçleri haricinde belediyelerin kentsel dönüşüm sürecine çözüm üretmedeki araç sayısının arttığını söyledi.

Başkan Büyükakın, "99 Kocaeli depreminin ardından deprem yönetmeliği de binaların çok daha güvenli yapılmasını sağladı. Bu binalar için güvenli ve işler yolunda denecek haldeyiz. Ama öncesindeki binalarda kontrol edilmemiş olanların ne kadarı güvensiz, ne kadarı risk altında, bunların tamamını incelemek, zemin durumuna bakmak lazım" dedi.

SOSYAL BELEDİYECİLİK

"Belediyeler sadece yardım politikasıyla sosyal yardım yapmış olamazlar." diyen Başkan Büyükakın, sosyal belediyeciliğin projelerle desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, belediyecilikte ve hizmette varlık sebebinin halk olduğunu unutmamak gerektiğini vurguladı.