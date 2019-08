Diyanet Kocaeli bayram namazı saatini açıkladı

Kocaeli bayram namazı saat kaçta? günün cevabı merak edilen sorularından oldu. Kurban Bayramı tüm ülkede büyük sevinç ile kutlanacak. Kurban Bayramı namazından milyonlar camileri dolduracak. Ayetlerde zikredilen hayvan kesiminin, et ihtiyacı temini için olmadığı, bunların ibadet amaçlı birer uygulama oldukları gayet açıktır. Et ve kanların Allah’a ulaşamayacağının, asıl olanın ihlâs ve takva olduğunun bizzat âyetin metninde yer alması bunu açıkça ortaya koymaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, kurbanı bir ibadet olarak kabul etmiş ve bizzat kendisi de kurban kesmiştir. Hz. Peygamberin (s.a.s.), meşru kılınmasından itibaren vefat edinceye kadar her yıl kurban kestiği bilinmektedir.



KOCAELİ BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:43:00