Kobani ihanetinin 6. yılı

HDP MYK, bundan 6 yıl önce terör yandaşlarını sokağa çağırdı. 6-8 Ekim 2014’te Aynularab (Kobani) bahanesiyle HDP’nin çağrısıyla sokağa çıkan o hainler, 35 il, 96 ilçe ve 131 yerleşim yerini yakıp yıktı. Çıkan olaylarda 2 polis şehit oldu, Diyarbakır’da yoksullara kurban eti dağıtan Yasin Börü ve üç arkadaşının da aralarında bulunduğu 35 kişi hayatını kaybetti, 435’i sivil, 326’sı güvenlik görevlisi 761 kişi yaralandı. Terör örgütü yandaşlarının saldırıları sonucu özel ve kamuya ait birçok bina zarar gördü. Şiddet eylemlerinin devlete maliyeti 300 milyon liranın üzerinde olurken zarar gören esnafa yaklaşık 50 milyon liralık ödenek sağlandı. 1600’ü aşkın şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı, 894 şüpheliden 386’sı tutuklandı.

Dönemin HDP Eş Genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, olayların başlamasından sorumlu tutularak tutuklandı.

16 HDP’Lİ TUTUKLANDI



25 Eylül’de eski HDP’li vekillerin de aralarında bulunduğu 82 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. 7 ilde 20 zanlı yakalandı. HDP’li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen’in de aralarında olduğu 16 HDP’li tutuklandı, 3 kişi serbest bırakıldı.

ZULMÜ UNUTMADIK UNUTTURMAYACAĞIZ



Diyarbakır’da 6 yıl önce Kurban Bayramı’nda et dağıtırken terör yandaşlarınca vahşice katledilen 4 gencin yakınlarının acısı ilk günkü gibi. Katledilen gençlerden Hasan Gökguz’un babası Mehmet Gökguz, “Soruşturma devam etsin, bu işle kimin ilişkisi varsa hepsini yakalasınlar. Adalet yerini bulsun” dedi. Saldırıdan yaralı kurtulan Yusuf Er ise şöyle konuştu: “Aradan 6 yıl geçti. Ama biz bu zulmü hiçbir zaman unutmadık, unutturmayacağız.”