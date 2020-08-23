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  3. Koalisyon en büyük cephaneliği Irak'a teslim etti
23 Ağustos 2020 Pazar 11:26 | Son Güncelleme:

Koalisyon en büyük cephaneliği Irak'a teslim etti

Koalisyon en büyük cephaneliği Irak'a teslim etti
AA

Terör örgütü DEAŞ'a karşı ABD öncülüğünde kurulan koalisyon, Bağdat'ın kuzeyindeki Taci Askeri Üssü'nü Irak güçlerine teslim etti.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tümgeneral Tahsin Hafaci, yaptığı basın açıklamasında, "Koalisyon güçleri, Taci Askeri Üssü'ndeki 8 numaralı mevziyi Irak güçlerine teslim etti." dedi.

Teslim edilen mevzide ABD, Avustralya ve Yeni Zelandalı güçlerin Irak askerlerini eğittiğini ifade eden Hafaci, buranın Iraklı güçler tarafından kullanılacağını kaydetti.

Irak'ta bulunan koalisyon güçleri, daha önce de bazı askeri üsleri ülke güçlerine teslim etmişti.

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