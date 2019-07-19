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Klintseviç: Türkiye psikolojik örnek oluşturdu

Klintseviç: Türkiye psikolojik örnek oluşturdu

Federasyon Konseyi Savunma Komitesi üyesi Frants Klintseviç, Türkiye'nin S-400 satın almasının, ABD Başkanı Donald Trump'ı zor bir seçim ile baş başa bıraktığını belirtti.

Klintseviç, yaptığı açıklamada "Türkiye'nin S-400 satın alması, müttefiklerinin iradesini dikte etmeye alışkın olan, ABD´nin tutumuna çok büyük bir darbedir. Bence bu durumda ne ekonomik ne de askeri alandan kayıplar önemli, daha çok psikolojik nitelikteki kayıplar önemli. Kısacası, psikolojik örnek yaratıldı" dedi.

Senatör, daha önce olsaydı ABD´nin düşünmeden cezalandırmaya çalışacaklarından emin olduğunu söyledi.

Klintseviç, açıklamalarında "Ancak bugün bu girişimlerin sadece Türkiye ile ilişkilerin ciddi bir şekilde bozulmasına yol açacağını değil, aynı zamanda, NATO´nun altına bir mayın koyacağını anlamayabilirler" ifadelerine yer verdi.

Senatör, böylece Trump'ın zor bir seçim ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

DHA

 

 

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