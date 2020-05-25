Klimalar koronavirüsün yayılma riskini artıyor mu? Uzmanlardan açıklama

İspanyol bilim insanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyonunun klima sistemlerinden yayılma riskinin son derece düşük olduğuna inandıkları bildirildi.

Sputnik'in aktardığına göre, Redaccion medica sitesinin İspanya Çevre Koruma Cemiyeti (SESA) ve İspanyol Halk Sağlığı ve Sağlık Yönetimi Cemiyeti’nin (SESPAS) araştırmalarına dayandırdığı haberinde İspanyol bilim insanlarının koronavirüs enfeksiyonunun klima sistemlerinden yayılma riskinin son derece düşük olduğuna inandıkları ifade edildi.

‘YÜKSEK KALİTEDEKİ KLİMA SİSTEMLERİ YAYILMA RİSKİNİ MİNİMUMA DÜŞÜRÜYOR’



Araştırmacılara göre koronavirüsün klima sistemine sızarak onun üzerinden yayılma olasılığı düşük olsa da havanın yüksek kalitede tutulması ve gerektiği gibi bir havalandırmanın sağlanması gerekli. Uzmanlar, klima sistemlerinin büyük bir kısmının gerekli tüm şartlara uygun olduğuna ve bunun enfeksiyonun yayılma riskini minimuma düşürdüğüne inanıyor.

VİRÜSÜN KLİMA SİSTEMİNDE ÇOĞALDIĞI VARSAYIMI ‘ANLAMSIZ’



Bilimciler ayrıca virüsün klima sisteminde çoğaldığı yönündeki varsayımının, bu sürecin insan hücresine nüfuz etmeden gerçekleşemediği için ‘anlamsız’ olduğuna inanıyor.

Bununla birlikte bu problemin yeterince araştırılmadığını itiraf eden bilim araştırmacılar, enfeksiyonun klima sistemleri üzerinden yayılma riskinin yüksek olduğu şeklindeki iddiaları ‘spekülatif’ olarak değerlendiriyor.

Dünyanın birçok ülkesinde pandemi koşullarında klima sistemleri kullanımının tehlikeli olduğu düşünülüyor.