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  3. Jül Sezar ve Marcus Antonius'la yaşadığı aşkla bilinen Kleopatra, Mısır Kraliçesi olan kaçıncı Kleopatra'dır?

Jül Sezar ve Marcus Antonius'la yaşadığı aşkla bilinen Kleopatra, Mısır Kraliçesi olan kaçıncı Kleopatra'dır?

Jül Sezar ve Marcus Antonius'la yaşadığı aşkla bilinen Kleopatra, Mısır Kraliçesi olan kaçıncı Kleopatra'dır"

Kim Milyoner Olmak İster sorusu Jül Sezar ve Marcus Antonius'la yaşadığı aşkla bilinen Kleopatra, Mısır Kraliçesi olan kaçıncı Kleopatra'dır? Atv’nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla izleyicileri ekran başına kilitliyor. Yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıları düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 11 Ocak Cumartesi günü çıkan soru…

Jül Sezar ve Marcus Antonius'la yaşadığı aşkla bilinen Kleopatra, Mısır Kraliçesi olan kaçıncı Kleopatra'dır? Kim Milyoner Olmak İster sorusu Jül Sezar ve Marcus Antonius'la yaşadığı aşkla bilinen Kleopatra, Mısır Kraliçesi olan kaçıncı Kleopatra'dır? Ekranların vazgeçilmez yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yayınlanan yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi.  Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda yarışmacıları ve izleyicileri zorlayan sorular soruluyor. Cevabı merak edenler ise soruyu internet üzerinden aratıyor. İşte o sorulardan bir tanesi…

Jül Sezar ve Marcus Antonius'la yaşadığı aşkla bilinen Kleopatra, Mısır Kraliçesi olan kaçıncı Kleopatra'dır?

A: Birinci

B: Üçüncü

C: Beşinci

D: Yedinci

Doğru cevap: D Yedinci

 


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