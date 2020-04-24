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  3. KKTC'den sevindiren haber! Bir haftadır vaka yok

KKTC'den sevindiren haber! Bir haftadır vaka yok

KKTC'den sevindiren haber! Bir haftadır vaka yok

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son bir haftadır koronavirüs (covid-19) vakasına rastlanmadığı açıklandı. KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede bugün 546 test yapıldığını ve yeni vaka tespit edilmediğini açıkladı.

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son bir haftadır koronavirüs (covid-19) vakasına rastlanmadığı açıklandı. 

DHA'nın aktardığı habere göre, konuyla ilgili yazılı açıklama yapan KKTC Sağlık Bakan Pilli, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün yapılan test sayısı: 546. Bugün saptanan pozitif vaka sayısı: 0. İyileşip bugün taburcu edilen vaka yok. Bugün kaybedilen vaka yok. Yapılan toplam test sayısı: 8 bin 423. Toplam vaka sayısı: 108 İyileşip taburcu edilen toplam vaka sayısı: 87. Tedavisi devam eden vaka sayısı: 17. Toplam kaybedilen hasta sayısı: 4. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı yok."

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