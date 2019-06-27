KKTC'den 'Kapalı Maraş' zirvesi

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Cumhurbaşkanı Akıncı, Başbakan Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ı kabul ederek, Maraş konusunu görüştü.

Akıncı, çözüme katkı oluşturacak yaklaşım sergilenmesi gerektiğinin altını çizdiğini belirterek, "Hükümet envanter çalışmasını yapacaksa yapılsın, sıkıntı yok. Burada da eskiden yapılmış çalışmalar var. Arşiv bu açıdan zengin. Hükümetin yapacağı bu çalışmayla devlet arşivi daha da zenginleşmiş olur." ifadesini kullandı.

Akıncı, hükümetin Maraş’ta sadece envanter çalışması yapılmasına karar verdiğini ifade ederek, "Bundan sonrası için politika yok. Politika oluşturma noktasına gelindiğinde muhakkak Cumhurbaşkanlığı ile birlikte hareket edilmesi gerektiğini sanıyorum onlar da anlaşmış bulunmaktadır. Bu konuyla ilgili politika oluşturulurken mutlaka Birleşmiş Milletler ile iş birliği ve uluslararası hukuk içinde kalınması gerektiğini hükümete bir kez daha hatırlattım.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, "Bazı prensiplerin altını çizme ihtiyacı duydum. Bunlar kamuoyuna da söylediklerimdir. Saklanmış bir husus yoktur. Bu prensiplere riayet edildiği takdirde kurumlar arasındaki ilişkiler daha iyiye gider, bu ilişkilerden toplum yarar görür. Devletin kurumları arasında gereksiz tartışmalara da meydan verilmez." diye konuştu.

Maraş’ın Kıbrıs konusunun önemli unsurlarından biri olduğunu kaydeden Akıncı, "İster bütünlüklü çözümün parçası olarak açılsın ister bir güven yaratıcı önlem olarak ele alsın. Geçmişte alındı. Bu hatıralardadır. Maraş konusu, KKTC Cumhurbaşkanlığından bağımsız şekilde ele alınabilecek bir konu değildir. Kıbrıs konusunu Cumhurbaşkanlığı yürütmektedir." dedi.

Konunun, "Karar aldık, partilerle Meclis ile Cumhurbaşkanı ile görüş alışverişinde bulunuyoruz" şeklinde değerlendirilmemesi gerektiğini kaydeden Akıncı, "Bunu sayın hükümet yetkililerine ilettim. Cumhurbaşkanlığı bu gibi konularda bilgi verilecek bir makam değil, onun başkanlığında karar üretecek bir makamdır." görüşünü dile getirdi.

- "Anlayış birliği içindeyiz"

Başbakan Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile yaptıkları toplantıda, kapalı Maraş ile ilgili geçmişte yapılan değerlendirmeler ve kayıtların ele alındığını söyledi.

Tatar, "Cumhurbaşkanı makamına duyduğumuz saygı itibarıyla eğer bazı gelişmeler olacaksa bunları mutlaka paylaşmamız gerektiğiyle ilgili anlayış birliği içindeyiz." dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın ayrılmasının ardından Cumhurbaşkanı Akıncı ile 15 dakika daha görüşen Tatar, çıkışta yaptığı açıklamada, faydalı olduğununu ifade ettiği görüşmenin ilk bölümünde Özersay’ın kendilerine bilgi verdiğini söyledi.

Başbakan Tatar görüşmede, Bakanlar Kurulu’nda alınan kapalı Maraş’ın envanter çalışmasının hangi aşamada olduğu, çalışmayla neyin niyet edildiği ve nasıl şekillendirileceği konusunun ele alındığını kaydetti.

Kapalı Maraş ile ilgili geçmişte yapılan değerlendirmeler ve kayıtların ele alındığını ifade eden Tatar, gelinen aşamada en azından bir istişare noktasında, böyle bir görüşme yapıldığını vurguladı.

- "Son derece verimli bir toplantıydı"

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay da toplantıda, özellikle kapalı Maraş konusundaki çalışmaların içeriğini izah ettiklerini, görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek, "Hassas yönleri değerlendirdik. Karşılıklı görüş alışverişi oldu. Son derece verimli bir toplantıydı." dedi.

Hükümet olarak devletin çeşitli kademeleri arasında sağlıklı bir diyalog olması gerektiğini düşündüklerini dile getiren Özersay, "Bu diyaloğu, görüş alışverişini bundan sonra bunu sürdüreceğiz." diye konuştu.

Zaman zaman bazı tartışmalar olduğunu belirten Özersay, "Önemli olan ülkenin yararıdır, toplumun beklentisi de bizim sağlıklı bir diyalog halinde ileriye doğru ülke menfaatine birlikte çalışmamızdır. Gerek hükümet gerekse cumhurbaşkanlığı bu yönde çalışacak diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

(AA)