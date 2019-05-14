KKTC'deki hükümet krizi devam ediyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman liderliğindeki koalisyon hükümetinin istifasının ardından yeni hükümetin kurulması için yapacağı görevlendirme öncesinde mecliste temsil edilen siyasi partilerin liderleriyle görüşmelerini sürdürüyor. Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Cumhurbaşkanı Akıncı, bugün ilk olarak Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit ile görüştü, daha sonra Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı ve beraberindeki heyeti kabul etti. Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş ile de bir araya gelen Akıncı'nın öğle saatlerinde de Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar ile görüşeceği belirtildi. Cumhurbaşkanı Akıncı dün de UBP, CTP ve Halkın Partisi (HP) liderleriyle yeni hükümetin kurulması konusunu değerlendirmişti.

DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, Akıncı ile görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, yeni hükümeti iki partinin kurması beklentisine işaret ederek "Kendi düşüncem; bir oyun bozulmuştur. Bu oyunun sonunda bir itibar kaybı vardır. Yeniden itibar elde etmek için bir oyun değişikliğine gidilebilir. 'Kurmuyoruz biz, bu söylenenler doğru değildi' manevrası yapılmaya çalışılabilir. Bu da memleketi yeni bir kaosa götürür. Erken seçim gündeme gelebilir." ifadelerini kullandı. Denktaş, seçim yasasının hazır olmadığını ve maddi sıkıntıların bulunduğunu dile getirerek bu adımları atanların, oyunlarının devamını getirmesini ve yeni bir hükümetin kurulmasını ümit ettiğini kaydetti. Denktaş, büyük bir yükten kurtulduklarını ve büyük bir sorumlulukla muhalefet görevine devam edeceklerini sözlerine ekledi.

HÜKÜMET KRİZİ

KKTC'de CTP Genel Başkanı Başbakan Tufan Erhürman liderliğindeki dörtlü koalisyon hükümetinde Maliye Bakanlığı görevini yürüten DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, 8 Mayıs'ta bakanlık görevinden ayrıldığını açıklamıştı. Denktaş'ın istifasının ardından HP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da partisinin hükümetten çekilme kararı aldığını bildirmişti. Başbakan ve CTP Genel Başkanı Erhürman, gelişmeler üzerine yeni hükümetin kurulmasına ilişkin çalışmaların gecikmeden başlaması amacıyla hükümetin istifasını 9 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya sunmuştu.

4'LÜ KOALİSYON 16 ŞUBAT'TA GÖREVE BAŞLAMIŞTI

KKTC'de 7 Ocak 2018'de yapılan erken genel seçiminin ardından Tufan Erhürman'ın başbakanlığında 2 Şubat 2018'de kurulan CTP-HP-TDP ve DP'den oluşan koalisyon hükümeti, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda 16 Şubat'ta oy çokluğuyla güvenoyu almıştı. KKTC'de 50 sandalyeden oluşan Cumhuriyet Meclisinde hükümetin kurulabilmesi için 26 milletvekilinin desteği gerekiyor. Cumhuriyet Meclisi'nde UBP 21, CTP 12, HP 9, TDP ve DP 3'er, YDP ise 2 milletvekiliyle temsil ediliyor.

(AA)