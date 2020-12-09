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09 Aralık 2020 Çarşamba 14:01 | Son Güncelleme:

Son Dakika: KKTC'de yeni hükümet kuruldu

Son Dakika: KKTC'de yeni hükümet kuruldu
AA

Son Dakika Haberleri.. Son dakika haberine göre, KKTC'de Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Vekili Ersan Saner başkanlığında yeni hükümet kuruldu.

AA'da yer alan son dakika haberine göre, KKTC'de Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Vekili Ersan Saner başkanlığında yeni hükümet kuruldu.

Ayrıntılar geliyor...

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümet kurma görevini Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Vekili Ersan Saner’e vermişti.

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