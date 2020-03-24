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  3. KKTC'de sokağa çıkma yasağını ihlal edene 3 bin 600 TL para cezası

KKTC'de sokağa çıkma yasağını ihlal edene 3 bin 600 TL para cezası

KKTC'de sokağa çıkma yasağını ihlal edene 3 bin 600 TL para cezası

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kısmi sokağa çıkma yasağını ihlal eden 72 kişiye, kişi başı 3 bin 600 TL para cezası uygulandı.

KKTC’de koroanvirüs (Covid-19) nedeniyle dün başlayan sokağa çıkma yasağını ihlal eden 72 kişi gözaltına alınarak 3 bin 600 TL para cezası verildi. Para cezası verilen kişilerin sokağa çıkma yasağını tekrar ihlal etmesi durumunda, bu kez bir yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecekleri ifade edildi.


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