KKTC'de sokağa çıkma yasağını ihlal edene 3 bin 600 TL para cezası

KKTC’de koroanvirüs (Covid-19) nedeniyle dün başlayan sokağa çıkma yasağını ihlal eden 72 kişi gözaltına alınarak 3 bin 600 TL para cezası verildi. Para cezası verilen kişilerin sokağa çıkma yasağını tekrar ihlal etmesi durumunda, bu kez bir yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecekleri ifade edildi.