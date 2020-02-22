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  3. KKTC'de koronavirüs şüphesi! Karantinaya alındı

KKTC'de koronavirüs şüphesi! Karantinaya alındı

KKTC'de koronavirüs şüphesi! Karantinaya alındı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde bir hasta koronavirüsü şüphesiyle Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Kalfaoğlu, hastanın dün acile geldiğini belirterek, "Dün acilden evine gitmiş. Ama bu sabah yeniden gelince, koronavirüs şüphesi nedeniyle hastayı Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne sevk ettik" dedi. 

Hastanın 74 yaşında olduğunu ifade eden Kalfaoğlu, "Hastamız Dubai'de Çinlilerin de olduğu bir tura katılmış. Buradan döndükten sonra rahatsızlanmış" dedi.

Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan da "Hastanın gözlem altına alındığını, araştırmaların sürdüğünü" belirtti.

74 yaşındaki G.E'nin, Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde oluşturulan karantina odasına konulduğu öğrenildi.

KKTC Sağlık Bakanlığı'nın da konuyla ilgili açıklama yapacağı kaydedildi. (DHA)


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