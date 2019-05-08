KKTC'de Halkın Partisi hükümetten çekildi

KKTC’deki dörtlü koalisyon hükümeti, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın istifa etmesinin ardından Halkın Partisi’nin koalisyondan çekilme kararıyla dağıldı.

KKTC Başbakanı Tufan Erhürman yeni hükümetin kurulmasına ilişkin çalışmaların gecikmeden başlayabilmesi için yarın saat 10.00'da istifasını derhal Cumhurbaşkanı'na sunacağını açıkladı.



Koalisyonun dört ortağından biri olan Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, gelinen noktanın sineye çekilecek bir nokta olmadığını ifade ederek Halkın Partisi’nin hükümetten çekildiğini açıkladı.



Özersay oylamada 55’e karşı 4 oyla koalisyona devam etmeme kararı aldıklarını söyledi.



Hükümette Başbakan yardımcısı ve dışişleri bakanı olan Özersay yeni bir koalisyona girilmesi veya muhalefette kalınmasına parti meclisinde karar verileceğini söyledi.



Halkın partisinin koalisyondan çekilmesine Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın istifasının neden olduğu belirtiliyor.



KKTC’de uzun süredir dört partiden kurulu koalisyonun ömrünü tamamladığı ve Halkın Partisi’nin hükümetten çekilerek ana muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi’yle ortaklık kurma kararında olduğu iddia ediliyordu.