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  3. KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy'dan Rumlara uyarı

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy'dan Rumlara uyarı

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy'dan Rumlara uyarı

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Rumların doğal gaz işletmesi konusunda Amerikan, İsrail, İngiliz ve Hollandalı şirketlerle anlaşma yapmasına sert tepki göstererek Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’i uyardı.

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Rumların doğal gaz işletmesi konusunda Amerikan, İsrail, İngiliz ve Hollandalı şirketlerle anlaşma imzalanmasına sert tepki gösterdi. Taçoy, “İmzalar, Kıbrıs’ta barış ve huzura hizmet etmeyecektir.” dedi.

Sosyal medya hesabında, Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’i de etiketleyen Taçoy, şunları kaydetti:

“Dinle Yorgos bu imzalar, Kıbrıs’ta barış ve huzura hizmet etmeyecektir. Kıbrıslı Türklerin haklarını gasp ederek, bir sonuç elde edemeyeceğinizi öğrenin. Doğu Akdeniz’de, oldu-bitti tavrınızdan vazgeçin. Buna izin vermeyeceğiz.”


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