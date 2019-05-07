KKTC Dışişleri Bakanı Yardımcısı Özersay: Türkiye ile izleyici konumuna düşmeyeceğiz

KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, TRT Haber canlı yayınında Akdeniz gerilimiyle ilgili soruları yanıtladı.

"AYNI ADIMI ATACAĞIZ"

Akdeniz'de KKTC'nin gerilimi arttırmak için çaba içerisine girmediğini belirten Özersay, "Gerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gerek Türkiye Cumhuriyeti en başından beri 'Rum tarafı ne adım atarsa aynı adımı atacağımızı' söylemiştik. Bunu uyguluyoruz. Aksi bir durum yok" dedi.

"BUNU İZLEMEYECEĞİZ"

Kazı çalışmalarının yapıldığı yerin ortak bölge olduğunun altını çizen Özersay "Her iki halkında aynı hakkı yapma hakkı var. KKTC bunu izleyecek diye bekliyorlarsa bu biraz saflık olurdu. Biz söylediğimizi yapıyoruz. Kimsenin kazı yapmasını engellemiyoruz, bizimde olan hakkı kullanıyoruz" ifadelerini kullandı.

RUMLARIN 'PERSONEL TUTUKLAMA' TEHDİDİ

Rum kesinin tutuklama tehdidinin siyasi polemik olduğunu belirten Özersay, "Kıbrıs Rum tarafı, tartışmalı bölgede tutuklama emri çıkarabileceğini düşünüyorsa, dünyanın hiç bir yerinde kazı çalışması yapılamaz demektir. Kıbrıs Rum kesimi kendini kandırıyor. Geçmiştede mülkiyetle ilgili olarak tutuklama emri çıkaracaklarını belirttiler. Bunu yapmaya yeltendiler ama sonra bunu kendileri yutmak zorunda kaldı. Söylemleri gerçekçi değildir" dedi.

BM'NİN AÇIKLAMASI

Bu resmin sadece bir kısmıdır diyen Özersay "Bu cümlenin devamı olması gerekir. Eğer bu haklar her iki halka da aitse ve bunu BM'de söylüyorsa, neden o zaman bu haklardan sadece Kıbrıs Rum halkı yararlanabilir, neden KKTC veya TC yaptığında sorun olur? Türkiye ile birlikte izleyici konumuna düşmeyeceğiz. Bugüne kadar söylediğimizin arkasında duracağız" dedi.