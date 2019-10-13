KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın skandal sözlerine tepki yağıyor

Akıncı'nın terör örgütü PKK/PYD'ye karşı yürütülen haklı mücadelede Türkiye'nin yanında olmayan talihsiz bir açıklama yaptığını vurgulayan Oktay, şunları kaydetti:

"Akıncı'nın açıklamaları Boğaz Şehitliği'nde koyun koyuna yatan mücahit ve Mehmetçiklerimizin kemiklerini sızlatmıştır. Barış Pınarı Harekatı'nın eli kanlı terör örgütü PKK/PYD'ye karşı bölgenin istikrarı için gerçekleştiğini görmezden gelen Akıncı'yı esefle kınıyorum. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda, bölgeye barış ve huzurun getirilmesi amacıyla yapılan kahraman ordumuzun mücadelesi ile bugün Suriye’de Barış Pınarı Harekatı ile verdiğimiz mücadele aynı ruhla yapılmaktadır. Akıncı’nın cumhurbaşkanı sıfatıyla yaptığı açıklama tarih bilinci ve bilgisi yoksun bir açıklamadır. Bu talihsiz açıklamanın Kıbrıs Türkü'nün görüşünü yansıtmadığına inanıyorum. Ülkemizin yürüttüğü haklı mücadeleyi hiçe sayan bu yaklaşım, kalpleri her zaman Türkiye ile atan Kıbrıs Türk halkının vicdanında mahkum olacaktır."

MUSTAFA AKINCI NE DEMİŞTİ?

Akıncı, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, operasyona açık bir destek belirtmediği gibi, Kıbrıslı Türklere yönelik katliamlara son veren 1974 Barış Harekatı'nın da bir savaş olduğunu savundu.

"AKAN SU DEĞİL KANDIR"

Akıncı, "1974'te biz adına Barış Harekatı desek de bu bir savaştı ve akan da kandı. Şimdi Barış Pınarı desek de akan su değil kandır. Bu nedenle bir an önce dialog ve diplomasinin devreye girmesi en büyük dileğimdir" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ'DEN KKTC LİDERİ AKINCI'YA TEPKİ: BASİRETSİZLİK VE SAYGISIZLIK

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamalarına bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması şu şekilde; KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Barış Pınarı Harekatı’mıza karşı yaptığı açıklama basiretsizlik ve saygısızlıktır. Türkiye’yi terör örgütleriyle diyaloga davet etmek, Cumhurbaşkanı sıfatını taşıyan birine yakışmaz. Böyle bir sorumsuzlukla o makam yan yana durmaz.

Sn Akıncı ayrıca Kıbrıs Türklerinin zulümden kurtulmasını sağlayan Kıbrıs Barış Harekatı’mızı da eleştirmiş. Cumhurbaşkanı olduğu ülkenin kurtuluşunu sağlayan bir harekatı eleştiren kişi konumuna düşmüştür Sn Akıncı.

Barış Pınarı Harekatı bir cinayet şebekesi olan terör örgütüne karşı yapılıyor. Sn Akıncı terör örgütüne karşı tek bir cümle kuramıyor ama teröre karşı mücadelemizi eleştiriyor. Bu açık bir saygısızlıktır.

Sn Akıncı, ülkemiz Barış Pınarı Harekatı ile bir cinayet şebekesine karşı mücadele ediyor. Size bu cinayet şebekesinin alçak saldırıları sonucu sadece son birkaç günde içinde bebekler de olan kaç vatandaşımızın, kaç askerimizin şehit olduğunu hatırlatırım.

Sn Akıncı size Kıbrıs Barış Harekatı’nın hangi soykırım ve cinayet şebekesine karşı yapıldığını hatırlatmak zorunda kalmamız da çok üzücüdür. Şehit olan arkadaşlarınızın hatırına bu basiretsiz ve saygısız dili kullanmamalıydınız.

Kıbrıs Barış Harekatı bir cinayet şebekesine karşı yapılmış ve barışı tesis etmiş bir harekattır. Barış Pınarı Harekatı da bir cinayet şebekesine karşı yürüttüğümüz terörle mücadeledir. Bu mücadelelerde kim yanımızda durdu, kim karşımızda durdu, unutmadık, unutmayacağız.

Sn Akıncı keşke adınızı haklı ve meşru olandan yana yazdırsaydınız. Keşke bir Cumhurbaşkanı olarak terör örgütleriyle diyalog çağrısı yapan kişi olmasaydınız.

Bu açıklamaları kınıyoruz. KKTC’deki kardeşlerimizi temsil etmeyen bu açıklamalar Akıncı için kara lekedir. Dün Kıbrıs Barış Harekatı’nı yaparken hangi iradeye sahipsek bugün de Barış Pınarı Harekatı için aynı iradeye sahibiz.