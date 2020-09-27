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27 Eylül 2020 Pazar 14:31 | Son Güncelleme:

KKTC Başkanı Tatar: Ermenistan'la onu saldırıya teşvik edenler hayallerine ulaşamayacaktır

KKTC Başkanı Tatar: Ermenistan'la onu saldırıya teşvik edenler hayallerine ulaşamayacaktır

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Ermenistan'ın Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği hain saldırı ile ilgili, "Ermenistan'la onu saldırıya teşvik edenler hayallerine ulaşamayacaktır" dedi.

Ermenistan'ın Azerbaycan sivil yerleşim bölgelerine düzenlediği saldırı sonrası KKTC Başkanı Ersin Tatar, "Kardeş Azerbaycan'a yönelik saldırılarını şiddetle kınıyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." dedi.

Sosyla medya hesabı Facebook'tan Ermenistan saldırıclarına ilişkin açıklama yapan Tatar şu ifadelere yer verdi:

"Ermenistan'ın, kardeş Azerbaycan'a yönelik saldırılarını şiddetle kınıyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Belli ki birileri bölgeyle ilgili emellerini gerçekleştirme hayaliyle Ermenistan'ı da piyon olarak kullanmaktadır. Ancak şu bilinsin ki; Azerbaycan asla yalnız değildir ve Ermenistan’la onu saldırıya teşvik edenler hayallerine ulaşamayacaktır."
<p>Ermenistan'ın sabah saatlerinde Azerbaycan'a yönelik gerçekleştirdiği saldırılara yanıt gecikmedi

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