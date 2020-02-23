KKTC Başbakanı Tatar'dan Türkiye'ye başsağlığı mesajı

Başbakan Tatar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye-İran sınırında meydana gelen depremden dolayı Van’da ilk belirlemelere göre 8 kardeşimizin yaşamını yitirmesini üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Ölenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar, milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Taçoy, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İran'da meydana gelen ve Türkiye’mizin Van ilinde de etkili olan deprem nedeniyle hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun Van" ifadelerine yer verdi.

(AA)