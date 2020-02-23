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  3. KKTC Başbakanı Tatar'dan Türkiye'ye başsağlığı mesajı

KKTC Başbakanı Tatar'dan Türkiye'ye başsağlığı mesajı

KKTC Başbakanı Tatar'dan Türkiye'ye başsağlığı mesajı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, İran'ın Hoy kentindeki depremden dolayı Van'da hayatını kaybedenler için Türkiye'ye başsağlığı diledi.

Başbakan Tatar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye-İran sınırında meydana gelen depremden dolayı Van’da ilk belirlemelere göre 8 kardeşimizin yaşamını yitirmesini üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Ölenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar, milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Taçoy, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İran'da meydana gelen ve Türkiye’mizin Van ilinde de etkili olan deprem nedeniyle hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun Van" ifadelerine yer verdi.

(AA)


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