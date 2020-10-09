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  • KKTC Başbakanı Tatar 24 TV'ye konuştu: Kapalı Maraş politikamızın ayağa kalkışıdır
09 Ekim 2020 Cuma 17:29 | Son Güncelleme:

KKTC Başbakanı Tatar 24 TV'ye konuştu: Kapalı Maraş politikamızın ayağa kalkışıdır

KKTC Başbakanı Tatar 24 TV'ye konuştu: Kapalı Maraş politikamızın ayağa kalkışıdır

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar, Kapalı Maraş'ın açılmasıyla ilgili 24 TV'ye açıklamalarda bulundu. 24 TV muhabiri Yasemin Sandıkcı'nın sorularını yanıtlayan Tatar, "Maraş'ın açılması politikamızın ayağa kalkışıdır." ifadelerini kullandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar, KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve gündemde olan Kapalı Maraş'ın açılmasına dair ayrıntıları 24TV muhabiri Yasemin Sandıkcı'ya anlattı. 

Maraş'ın açılmasına karşı gösterilen tepkilere rağmen kararlılık mesajı verip, Akıncı Rumlarla anlaşmak ve Rumlara iade etmek istenildiğini söyleyen Tatar, "Maraş'ın açılması politikamızın ayağa kalkışıdır." ifadelerini kullandı. Rumların adada Türklerin olmayışını dile getirmeleri üzerine Tatar, Türkiye'nin asla çekilmesini istemiyoruz." açıklamalarında bulundu.

Ayrı bir devlet olarak kendilerini dünyaya duyurmak istediklerini dile getiren Tatar, "Vatandaşlara sandığa gitmeleri çağrısında bulunuyorum." açıklamalarında bulundu.

TATAR'DAN AZERBAYCAN'A BAŞARI MESAJI

İşgalci Ermenistan'ın karşısında, Azerbaycan'ın haklı mücadelesi hakkında açıklamalarda bulunan Tatar, "Azeri kardeşlerimizin başarısı bizim başarımızdır." ifadelerini kullandı.

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