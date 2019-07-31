KKTC Başbakanı Ersin Tatar'dan flaş Maraş açıklaması! 'Büyük kısmı Osmanlı malı'

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan beri kapalı bulunan ve açılması gündemde olan Maraş için önemli açıklamalarda bulundu. Tatar, 'Malların iadesi söz konusu olabilir. Oradaki malların büyük kısmı Osmanlı malı. Rumlarla ortak komiteyi kabul edemeyiz. Sahil turizmi ve KKTC turizmi için çok değerli bir yer. Kendi finansmanını kendi içinde yaratacak' dedi.