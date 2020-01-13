Kızını darp etmekle suçlanan anneye beraat
İstanbul Bağcılar’da 2 yıl önce 10 yaşındaki Yağmur, icra memurları tarafından babası Metin Çorlu’dan zorla alınarak geçici velayetini kazanan annesine teslim edilmişti.
Hilal YILDIRIM
Küçük kızın gitmemek için ağlayarak feryat etmesi toplumda infial yaratmıştı. Kısa süre sonra babanın şikayeti üzerine anne Züleyha Ç. hakkında kızına şiddet uyguladığı gerekçesiyle ‘kasten yaralama’ suçundan dava açıldı.
İNANDIRICI DELİL YOK
Bakırköy 45. Asliye Ceza Mahkemesi’nde önceki gün görülen duruşmada karar çıktı. Züleyha Ç. savunmasında eski eşinin kendisine iftira atıldığını söyledi. Suçun işlediğine dair kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğine hükmeden mahkeme heyeti, sanığın beraatine karar verdi.