'Kızımın saçları beyazladı, oğlum 4 kilo birden verdi'

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Serap Satış, bir ay önce Kovid-19’a yakalandı. Hastalık süresince kendini enkaz altında kalmış gibi hisseden Satış, yaşadığı o korku dolu günleri şöyle anlattı: “Bu hastalıktan çocuklarım gerçek anlamda çok etkilendi. Öleceğimi düşünüyorlardı. O süreçte hep ‘ben ölürsem onlar ne olacak’ diye düşündüm. Beni yanlarında istiyorlardı. Onları düşünmek beni daha çok yıprattı. Hastalığım başladığında iki gün evde kaldım. Kendimi bir odaya kapattım, çocuklarımı teyzesi götürdü. Üçüncü gün ateşim yükselince hastaneye geldim ve 6 gün kaldım. Taburcu olduktan sonra da 7 gün evde karantinadaydım.”

TEL ÖRGÜLERDEN GÖRDÜM

“Hastanede yattığım sürede çok ağladım. Çocuklarımı tel örgünün arkasından gördüm. Kızım resmen tel örgüyü kıracaktı. Karşılıklı ağlayıp, durduk. Bu süreci çok şükür atlattık ama psikolojik olarak çok zor günler geçirdik. Hiç maskesiz gezmedim. Hiçbir hastaya eldivensiz dokunmadım. Bir şekilde bu hastalık bana da bulaştı. Karantinadan çıktıktan sonra kızım Miray’ı ilk yıkayıp, saçını kuruttuğumda saçında beyaz telleri gördüm. O ağladı, ben ağladım. Kızım, ‘Anneciğim bunlar gelip geçer’ diye beni teselli etti. Oğlum Mustafa Emir de bu süreçte 4 kilo verdi. Sevdiklerimizin yüreğini yakmamak için tedbirli olalım.”

Serap Satış, “Hastanede mesai bitimine doğru aniden ateşimin çıktığını fark ettim. Eve gittiğimde baş ağrısı ve halsizlik başladı” dedi.