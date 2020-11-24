24 Kasım 2020 Salı 01:29 | Son Güncelleme:
'Kızımın öğretmen olma hayali vardı, çaldılar'
Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 176 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 449'uncu günde sürüyor.
PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için 176 ailenin Diyarbakır HDP il binası önündeki oturma eylemi, 449’uncu gününde devam ediyor. 6 yıl önce 16 yaşındayken kaçırılan kızı Aysun Arslan için evlat nöbeti tutan anne Aydan Arslan, “Kızım öğretmen olmak istiyordu. Kızımın hayalini çaldılar. Kızımı benden ettiler. Kızımın yeri annesinin yanıdır” dedi. Arslan, “Kızım kandırılarak dağa götürüldü ve satıldı. Ben bir yıldır burada feryat ediyorum, Ağlıyorum. Hastalık, yaz ve kış demeden buradayım. Kızım, gel güvenlik güçlerine teslim ol. HDP seni kandırmış ve gözünü korkutmuş. Kızım öğretmen olmak istiyordu. Kızımın hayalini çaldılar. Kızımı benden ettiler. Kızımın yeri annesinin yanıdır. 6 yıldır bu hasreti ve acıyı çekiyorum” dedi.